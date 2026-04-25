Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске направлен на обеспечение стабильного сообщения между городом и дачными зонами в течение всего весеннего периода.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске был введен после запуска сезонных дачных автобусов, возобновивших сообщение с садово-огородными массивами и окрестными населенными пунктами, сообщает издание Politeka.net.

В городе снова работают 16 сезонных маршрутов, охватывающих как городские, так и пригородные направления. Их цель — обеспечить жителям удобный доезд до дачных участков в период весенних работ, особенно для тех, кто не имеет собственного транспорта.

Среди основных сообщений — рейсы от вокзала до ДСК, Демьянового Лаза, объездной (садовые массивы), Тисменицы, Павловки, Ценжева, Клузова, Черниева, Крыховцев, Тязева, Старых Лист и Братковцев.

Также действуют рейсы от «Гранд Базара» до Угринова, а также от АС-2 через Пасечную в Хриплин.

Отдельной новинкой сезона стало направление «Вокзал – Павловка», обслуживающее массив «Жилищник». Движение осуществляется через день. В воскресенье и праздничные даты перевозки не выполняются.

График работы на апрель 2026 выглядит так:

14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 апреля - ДСК, Тисменица, Павловка, Ценжев, Чернигов (Красная Рута), Крыховцы, Старый Лысец.

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля - Демьянов Лаз, Объездная (сады), Угринов, Клузов, Тязов, Пасечная - Хриплин, Черниев (Дружба), Братковцы.

В мае 2026 года расписание разделено аналогично по дежурству:

1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мая - ДСК, Тисменица, Павловка, Ценжев, Чернигов (Красная Рута), Крыховцы, Старый Лысец.

2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30 мая — Демьянов Лаз, Объездная (сады), Угринов, Клузов, Тязов, Пасечная — Хриплин, Черниев (Дружба), Брат.

По словам заместителя городского головы Михаила Смушака, распределение рейсов было сформировано с учетом периодов наибольшей активности жителей во время сезонных работ.

Горожане просят заранее планировать поездки, поскольку движение осуществляется по четко определенным датам и направлениям.

Источник

Последние новости Украины:

