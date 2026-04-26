Специалисты ДТЭК предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 27 апреля 2026 года.

При проведении плановых работ в электросетях 27 апреля 2026 года в некоторых населенных пунктах Киевской области будут применяться специальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В пределах Обуховской городской территориальной общины в Киевской области, по данным ДТЭК, графики отключения света 27 апреля будут применяться с 8:00 до 20:00 в г. Обухов (для некоторых домов по ул. Промышленная, микр. Дзюбовка) и с. Деревянная (ул. Глинищанская, Усовская, Хуторная).

В селе Гатное обесточивание в понедельник будут проходить с 8:00 до 19:00 по улицам Абрикосовая, Археологическая, Хмельницкого, Барвинковая, Бузковая, Швеца, Весенняя, Грушевая, Звездная, Каштановая, Кленовая, Казацкая, Курганная, Независимая, Озерная, Приграничная, Салютная, Святопетровского, Симоненко, Сирко, Соборная, Чумацкая, Шляховая, Юности, Яблоневая, Ягодная, переулках Абрикосовый и Парковый.

Также графики отключения света 27 апреля коснутся Переяславского городского территориального общества в Киевской области, пишет Politeka. Там ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Переяслав (частично ул. Богдановская, Верхний Вал, Ковальская, Крепостная, Летописная, Михаила Сикорского, Успенская, Богдана Хмельницкого, площадь Переяславского Совета) – с 8:30 до 20:00;

Демьянцы (Защитников Украины, Озерная, Партизанская, Славы) – с 10:00 до 17:00.

