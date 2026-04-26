Фахівці ДТЕК попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 27 квітня 2026 року.

Під час проведення планових робіт в електромережах 27 квітня 2026 року в деяких населених пунктах Київської області застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У межах Обухівської міської територіальної громади в Київській області, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 27 квітня застосовуватимуть із 8:00 до 20:00 у м. Обухів (для деяких будинків по вул. Промислова, мікр. Дзюбівка) та с. Деревʼяна (вул. Глинищанська, Усівська, Хуторна).

У селі Гатне знеструмлення в понеділок відбуватимуться з 8:00 до 19:00 по вулицях Абрикосова, Археологічна, Хмельницького, Барвінкова, Бузкова, Швеця, Весняна, Грушева, Зоряна, Каштанова, Кленова, Козацька, Курганна, Незалежна, Озерна, Прикордонна, Салютна, Святопетровського, Симоненка, Сірка, Соборна, Чумацька, Шляхова, Юності, Яблунева, Ягідна, провулках Абрикосовий і Парковий.

Також графіки відключення світла 27 квітня торкнуться Переяславської міської територіальної громади в Київській області, пише Politeka. Там обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Переяслав (частково вул. Богданівська, Верхній Вал, Ковальська, Кріпосна, Літописна, Михайла Сікорського, Успенська, Богдана Хмельницького, площа Переяславської Ради) – із 8:30 до 20:00;

Демʼянці (Захисників України, Озерна, Партизанська, Слави) – з 10:00 до 17:00.

