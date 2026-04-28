Фонд «Каритас Чернигов» последовательно реализует гуманитарную помощь в Черниговской области для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Об этом сообщается на сайте благотворительной организации «Каритас Чернигов».

Деятельность Каритас Чернигов охватывает сразу несколько уровней поддержки населения Черниговской области, объединяя экстренное реагирование на гуманитарные вызовы с долгосрочными социальными программами. Особое внимание организация уделяет помощи пенсионерам, которые в условиях войны часто остаются одной из самых уязвимых групп.

В центре работы фонда находится обеспечение базовых жизненных потребностей людей. Речь идет не только о выдаче гуманитарной помощи, но и комплексной поддержке физического и психоэмоционального состояния.

Отдельным и важнейшим направлением деятельности является психологическая поддержка. Особое внимание уделяется категориям, требующим наибольшей социальной опеки.

Среди них – внутренне перемещенные лица, пенсионеры, семьи военнослужащих, граждане с проявлениями посттравматического стрессового расстройства, а также дети с инвалидностью и их родители.

Психологическая помощь предоставляется в разных форматах: от индивидуальных консультаций до групповых занятий, что позволяет выбирать наиболее эффективные модели поддержки.

Отдельно фонд развивает сервисы, среди которых особое место занимает социальное такси. Эта услуга создана для людей с инвалидностью, лиц постарше и тех, кто имеет ограниченную мобильность. Специально оборудованный транспорт обеспечивает безопасную и удобную перевозку, в том числе для пользователей колесных кресел, что значительно облегчает доступ к медицинским, социальным и бытовым услугам.

В Нежине продолжает работу инициатива «Социальный гардероб», которую внедряет фонд. Она расположена по адресу: переулок Федора Проценко (Школьный), 6. Проект базируется на простом, но действенном принципе взаимопомощи: вещи, ставшие ненужными для одних, могут стать жизненно важными для других.

