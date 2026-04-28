Благодійний фонд «Карітас Чернігів» послідовно реалізує програми гуманітарної допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Діяльність Карітас Чернігів охоплює одразу кілька рівнів підтримки населення Чернігівської області, поєднуючи екстрене реагування на гуманітарні виклики з довгостроковими соціальними програмами. Особливу увагу організація приділяє допомозі пенсіонерам, які в умовах війни часто залишаються однією з найбільш уразливих груп.

У центрі роботи фонду перебуває забезпечення базових життєвих потреб людей. Йдеться не лише про видачу гуманітарної допомоги, а й про комплексну підтримку фізичного та психоемоційного стану.

Окремим і надзвичайно важливим напрямом діяльності є психологічна підтримка. Підвищена увага приділяється категоріям, які потребують найбільшої соціальної опіки.

Серед них — внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, родини військовослужбовців, громадяни з проявами посттравматичного стресового розладу, а також діти з інвалідністю та їхні батьки.

Психологічна допомога надається у різних форматах: від індивідуальних консультацій до групових занять, що дозволяє підбирати найбільш ефективні моделі підтримки.

Окремо фонд розвиває соціальні сервіси, серед яких особливе місце посідає «соціальне таксі». Ця послуга створена для людей з інвалідністю, осіб старшого віку та тих, хто має обмежену мобільність. Спеціально обладнаний транспорт забезпечує безпечне та зручне перевезення, зокрема й для користувачів крісел колісних, що значно полегшує доступ до медичних, соціальних та побутових послуг.

У місті Ніжин продовжує роботу ініціатива «Соціальний гардероб», яку впроваджує фонд. Вона розташована за адресою: провулок Федора Проценка (Шкільний), 6. Проєкт базується на простому, але дієвому принципі взаємодопомоги: речі, які стали непотрібними для одних, можуть стати життєво важливими для інших.

