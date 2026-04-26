Доплаты для пенсионеров в Черниговской области предоставляются исключительно при условии соблюдения всех установленных процедур и подтверждения права на получение пособия.

Доплаты пенсионерам в Черниговской области вводятся как отдельный ежемесячный механизм социальной поддержки граждан пожилого возраста и предусматривают дополнительные выплаты при определенных условиях, сообщает Politeka.net.

Программа администрируется Пенсионным фондом Украины. Она касается лиц, достигших 80-летнего возраста и отвечающих установленным государственным критериям. Важно, что в этом случае не применяется автоматическое начисление — процедура требует подтверждения права по ряду проверок.

Основным основанием для назначения является потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого гражданин должен обратиться к семейному врачу, пройти медицинскую оценку состояния здоровья и получить заключение врачебно-консультативной комиссии. Именно этот документ определяет возможность получения поддержки.

Отдельно учитывается социальный статус человека. Речь идет о проживании отдельно и отсутствии трудоспособных родственников, которые по закону обязаны обеспечивать содержание. При этом сам факт наличия таких родственников принимается во внимание, независимо от того, где они фактически проживают.

Размер выплаты составляет 1038 гривен в месяц. Это эквивалентно 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году установлен на уровне 2595 гривен.

Оформление производится через Пенсионный фонд Украины после подачи заявления и полного пакета документов. В него входят паспорт, идентификационный код и медицинское заключение врачебной комиссии. Без подтверждения всех требований назначения не производится, а решение принимается только после комплексной проверки оснований.

Специалисты подчеркивают, что порядок начисления таких выплат остается стабильным и действует в рамках действующего законодательства.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.