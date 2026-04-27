Ограничение движения транспорта в Киеве было введено из-за масштабного ремонта путепровода возле одной из станций метро.

Ограничения движения транспорта в Киеве начали действовать с 25 апреля из-за ремонта путепровода, сообщает Politeka.

Как проинформировал "Киевавтодор", ограничения движения транспорта действуют на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино по Броварской линии метро.

По информации коммунальной корпорации, проезд по сооружению полностью перекрыли, а ориентировочный срок завершения работ определен до 30 ноября.

Речь идет об одном из важных транспортных узлов левого берега столицы, поэтому изменения коснулись как частного транспорта, так и общественных маршрутов.

Из-за начала ремонта закрыто курсирование трамваев №4, 5, 27, 28, 32, 35, а также автобусов №59 и 2Т.

Кроме того, части маршрутов изменят схему курсирования. Новые направления движения будут введены для трамваев № 22, 23, 33 и автобусов № 70 и 118.

Пассажирам советуют заранее проверять обновленные маршруты перед поездкой во избежание задержек в пути.

Для сохранения транспортного сообщения "Киевпасстранс" должен ввести дополнительные временные маршруты. Такое решение приняли, чтобы жители района могли добраться до станций метро и других важных точек.

Ограничения движения транспорта в Киеве также предполагают временную работу отдельных трамвайных маршрутов в сокращенном формате.

На момент ремонта маршрут № 22 будет курсировать от Завода железобетонных конструкций до станции метро "Лесная" под номером 22К.

Маршрут №23 работает от Дарницкого вагоноремонтного завода до станции метро "Лесная" под номером 23К.

Также изменили работу маршрута №33. Он курсирует от Дарницкого вагоноремонтного завода до станции метро "Лесная" и получил временное обозначение 33К.

