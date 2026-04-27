Обмеження руху транспорту в Києві почали діяти з 25 квітня через ремонт шляхопроводу, повідомляє Politeka.

Як проінформував "Київавтодор", обмеження руху транспорту діють на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино Броварською лінією метро.

За інформацією комунальної корпорації, проїзд по споруді повністю перекрили, а орієнтовний строк завершення робіт визначено до 30 листопада.

Йдеться про один із важливих транспортних вузлів лівого берега столиці, тому зміни торкнулися як приватного транспорту, так і громадських маршрутів.

Через початок ремонту закрито курсування трамваїв № 4, 5, 27, 28, 32, 35, а також автобусів № 59 і 2Т.

Окрім цього, частині маршрутів змінять схему курсування. Нові напрямки руху запровадять для трамваїв № 22, 23, 33 та автобусів № 70 і 118.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти оновлені маршрути перед поїздкою, щоб уникнути затримок у дорозі.

Для збереження транспортного сполучення "Київпастранс" має ввести додаткові тимчасові маршрути. Таке рішення ухвалили, аби мешканці району могли дістатися до станцій метро та інших важливих точок.

Обмеження руху транспорту в Києві також передбачають тимчасову роботу окремих трамвайних маршрутів у скороченому форматі.

На час ремонту маршрут № 22 курсуватиме від Заводу залізобетонних конструкцій до станції метро "Лісова" під номером 22К.

Маршрут № 23 працює від Дарницького вагоноремонтного заводу до станції метро "Лісова" під номером 23К.

Також змінили роботу маршруту № 33. Він курсує від Дарницького вагоноремонтного заводу до станції метро "Лісова" та отримав тимчасове позначення 33К.

Останні новини України:

