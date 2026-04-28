У Бердичеві відбулося подорожчання проїзду в Житомирській області, повідомляє видання Politeka.net.

Вартість поїздки в міському транспорті встановили на рівні 20 гривень.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 20 квітня, а новий тариф почне діяти з 21 квітня. У владі пояснюють зміну зростанням витрат перевізників — насамперед через паливо, запчастини та оплату праці водіїв. Міський голова зазначив, що коригування тарифу стало вимушеним кроком через загальне подорожчання енергоресурсів і економічні умови, в яких працює транспортна галузь.

За даними департаменту економічного розвитку, розрахунки перевізників базувалися на вартості дизелю близько 80 гривень за літр. У такому випадку собівартість поїздки оцінювали майже у 24 гривні без урахування інвестиційних витрат. У міській раді також підкреслюють, що аналогічні тарифи вже запроваджені в інших містах області, зокрема у Звягелі та Коростені.

Перевізники пояснюють, що окрім пального суттєво зросли витрати на шини, страхування, ремонт і технічне обслуговування транспорту. Вони наголошують, що попереднє коригування вартості проїзду відбувалося ще у 2022 році, а в деяких маршрутах тариф залишався без змін із 2021-го.

Окремою проблемою називають нестачу водіїв. За словами представників автопідприємств, частина працівників виїхала або була мобілізована, а конкуренція на ринку праці з великими містами ускладнює набір нових кадрів. Це, зі слів перевізників, додатково тисне на стабільність міських маршрутів.

Жителі міста, яких опитували раніше журналісти, переважно негативно сприйняли можливе підвищення. Серед аргументів — невисокі пенсії та зарплати, а також короткі міські маршрути, за які доведеться платити більше.

Таким чином, новий тариф став компромісним рішенням між економічними вимогами перевізників і можливостями пасажирів, але дискусії навколо вартості поїздок у місті, ймовірно, триватимуть і надалі.

Подорожчання проїзду в Житомирській області стало актуальним предметом обговорень у місті.

