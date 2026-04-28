Утверждены дополнительные графики отключения света в Винницкой области на 29 апреля, носящие плановый характер.

Будут продолжаться плановые графики отключения света на 29 апреля, которые охватят населенные пункты в Винницкой области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Утверждены графики отключения света в Винницкой области на 29 апреля. Их вводят в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

С 09:00 до 16:00 не будет электричества в селе Вильне. Ограничения охватят ряд улиц:

Мыру: 1, 2, 7, 600;

Перемогы Украины: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24;

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Сонячна: 2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11;

переулок Польовый: 1, 2, 3, 4.

С 09:00 до 16:00 часов в населенном пункте Пылыпы будут продолжаться отключения, которые затронут следующие адреса:

Ватутина: 1, 2, 7, 11, 13, 17, 19, 21;

Лісова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

Пидгирна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47;

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 37;

Шевченка: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 700.

С 09:00 до 16:00 в селе Петривка также не будет электричества. Обесточат дома, расположенные на следующих улицах:

Гоголя: 1, 1А, 1В, 2, 3, 3А, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 601;

Дачна: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 600;

Квитнева: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26;

Польова: 1, 3, 9, 16, 603, 604;

Степова: 1, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 602.

С 09:00 до 16:00 часов в селе Слобода-Шлышковецька, но только в части населенного пункта. В частности, свет исчезнет на улицах:

Бровар: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 42;

Зеленый Клын: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 500, 501, 601;

Квитнева: 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

Молодіжна: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 504;

Нагирна: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 13А, 13Б;

Польова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27;

Ф. Зозули: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 502;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34.

