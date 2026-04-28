Триватимуть планові графіки відключення світла на 29 квітня, що охоплять населені пункти у Вінницькій області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 квітня. Їх вводять у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах.

З 09:00 до 16:00 години не буде електрики в селі Вільне. Обмеження охоплять низку вулиць:

Миру: 1, 2, 7, 600;

Перемоги України: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24;

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Сонячна: 2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11;

провулок Польовий: 1, 2, 3, 4.

З 09:00 до 16:00 години в населеному пункті Пилипи триватимуть відключення, що зачеплять такі адреси:

Ватутіна: 1, 2, 7, 11, 13, 17, 19, 21;

Лісова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

Підгірна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47;

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 37;

Шевченка: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 700.

З 09:00 до 16:00 години в селі Петрівка також не буде електрики. Знеструмлять будинки, які розташовані на наступних вулицях:

Гоголя: 1, 1А, 1В, 2, 3, 3А, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 601;

Дачна: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 600;

Квітнева: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26;

Польова: 1, 3, 9, 16, 603, 604;

Степова: 1, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 602.

З 09:00 до 16:00 години в селі Слобода-Шлишковецька, проте лише в частині населеного пункту. Зокрема світло зникне на вулицях:

Бровар: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 42;

Зелений Клин: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 500, 501, 601;

Квітнева: 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

Молодіжна: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 504;

Нагірна: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 13А, 13Б;

Польова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27;

Ф. Зозулі: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 502;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34.

