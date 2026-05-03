Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 4 по 10 мая продлятся по десяткам адресов, поэтому стоит знать, где вводят ограничения, пишет Politeka.net.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 4 по 10 мая вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики. Жителям региона следует быть готовыми к длительным ограничениям и держать павербанки наготове.

04.05.2026 с 8:00 до 17:00 часы будут выключать электричество в селе Лебедын. Полностью обесточенной будет оставаться улица С.Ковиты.

05.05.2026 года с 8:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные отключения света в селе Капустыне. Ограничения будут по следующим адресам:

ул. П. Рябоконя, Шполянська, Подолынського / помещение бывшей начальной школы.



В этот день исчезнет электричество в городе Шпола на улицах: Терешкивська, Л. Каденюка, Героив Крут, пров. Терешкивськый / ветаптека (навпротив автостанции), магазин ПП Билык.

06.05.2026 года с 8:00 до 17:00 вводятся ограничения, которые продлятся много часов в таких населенных пунктах:

село Соболевка обесточат улицы Рыбная, Кулишт\ивка, Т.Г. Шевченко / помещение бывшей начальной школы

город Шпола улицы: Калынова, Днипровська, Короленко.

село Лебедын улица С. Ковиты.

07.05.2026 года с 08:00 до 17:00 плановые обесточивания коснутся домов в нескольких населенных пунктах общины, где будут также проводить плановые работы на электросетях:

село Сигнаивка ул. Гоголя

село Лозуватка ул. Шевченко, Франко, Леси Украинки

08.05.2026 года с 8:00 до 16:00 часов также будут выключать электричество в городе Шпола по следующим адресам:

ул. Гончара, Ивановская, Холодноярская, пер. Холодноярский, ул. Привокзальная, Низовая / Шполянский лицей №2.

