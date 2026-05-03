Подорожание продуктов в Одессе постепенно формирует новый уровень цен, который может влиять на потребительские расходы в ближайшие недели.

Подорожание продуктов в Одессе продолжает фиксироваться в основных категориях потребительской корзины, в первую очередь в рыбе и молочной группе, где изменения цен происходят постепенно, но стабильно, пишет Politeka.net.

Наиболее ощутимая динамика наблюдается в сегменте живого карпа. Средняя рыночная стоимость составляет 265 грн за килограмм, тогда как месяц назад показатель держался на уровне 227,30 грн. В марте цены были более предсказуемыми, однако в апреле произошло постепенное повышение, вышедшее на новый ценовой коридор. В торговых сетях разница сохраняется, но общий тренд является общим для всех площадок.

В молочном сегменте также фиксируется движение вверх. Кефир «Крестьянский» 2,5% в среднем стоит 68,12 грн за 950 мл. Для сравнения, в марте средний показатель составил 65,55 грн. Разногласия между сетями остаются заметными: часть магазинов удерживает более низкие цены, тогда как другие предлагают более дорогие позиции, что формирует широкий диапазон стоимости.

Похожая ситуация и со сливками «Простонаше» 10%. Средний показатель поднялся до 40,66 грн. за 200 мл против 38,19 грн. в предыдущем месяце. Хотя колебания в отдельных торговых точках незначительны, общая тенденция сохраняется в направлении повышения.

Дополнительно следует отметить, что колебания в этих категориях связаны с общими рыночными процессами, в частности, изменениями затрат на логистику и сезонными факторами поставки. На этом фоне удорожание продуктов в Одессе постепенно формирует новый уровень цен, который может влиять на потребительские расходы в ближайшие недели.

