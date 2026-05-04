Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу надають благодійні організації, однак дати, умови участі та кількість наборів змінюються.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати під час окремих гуманітарних програм, які періодично проводить "Карітас", повідомляє Politeka.

Мешканцям міста та переселенцям радять регулярно стежити за офіційним телеграм-каналом благодійного фонду.

Саме там публікують нові оголошення про реєстрацію, дату видачі безкоштовних продуктів для ВПО та переселенців у Полтаві та перелік необхідних документів.

Такі програми не мають постійного графіка, тому інформація з’являється лише після підтвердження нової партії гуманітарної підтримки.

Одним із прикладів стала видача наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, яку Карітас анонсував 10 березня 2026 року.

Допомогу тоді надавали для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до облцентру або Полтавської області у лютому чи березні 2026 року.

Додатковою умовою було те, що люди протягом цього періоду не отримували набори в організації раніше. Також претендувати на допомогу могли заявники, які належали до вразливих категорій населення.

Йшлося про людей з інвалідністю I, II, III групи або інвалідністю з дитинства, осіб із важкими захворюваннями, людей віком 60+, самотніх матерів чи батьків, опікунів неповнолітніх дітей або недієздатних осіб.

Окремо враховували багатодітні родини, де виховують троє і більше неповнолітніх дітей, а також вагітних жінок і матерів з дітьми віком до 3 років.

Подіьна гуманітарна підтримка надається не постійно, а лише за наявності ресурсів та фінансування. Через це нові оголошення можуть з’являтися нерегулярно, а умови участі щоразу відрізняються залежно від потреб програми.

