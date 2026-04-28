Подорожание проезда в Луцке рассматривается как вероятный шаг в рамках адаптации тарифной политики к экономическим условиям.

Подорожание проезда в Луцке в маршрутках ожидается уже в мае на фоне пересмотра тарифов, объясняемого ростом расходов перевозчиков и нестабильностью рынка горючего, передает издание Politeka.

В городском совете сообщают, что сейчас идет регуляторная процедура согласования нового тарифа. После ее завершения вопрос будет вынесен на общественное обсуждение и исполком.

По словам директора департамента экономической политики Бориса Смаля, окончательное решение еще не принято, однако экономические предпосылки для корректировки стоимости существуют.

«7 мая завершается регуляторная процедура. Далее состоятся общественные обсуждения, и уже после этого документ будет рассматриваться исполнительным комитетом» , - отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что ситуация с расходами перевозчиков остается сложной. Основным фактором называют подорожание горючего, непосредственно влияющее на себестоимость перевозок. По его словам, даже при оптимистическом сценарии стабилизации рынка нефтепродуктов оснований для удержания действующих расценок почти нет.

В контексте этих изменений подорожание проезда в Луцке рассматривается как вероятный шаг в рамках адаптации тарифной политики к экономическим условиям.

Предварительно обсуждается, что новая стоимость поездки может составить 24–25 гривен. Окончательные цифры будут зависеть от результатов согласительных процедур и решения исполнительного комитета.

Напомним, ранее в городе уже произошло повышение тарифа в троллейбусах, а также корректировка стоимости автобусных перевозок в августе 2025 года, когда цена выросла с 14 до 18 гривен.

