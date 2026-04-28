Подорожчання проїзду в Луцьку розглядається як ймовірний крок у межах адаптації тарифної політики до економічних умов.

Подорожчання проїзду в Луцьку у маршрутках очікують уже в травні на тлі перегляду тарифів, який пояснюють зростанням витрат перевізників та нестабільністю ринку пального, передає видання Politeka.

У міській раді повідомляють, що наразі триває регуляторна процедура погодження нового тарифу. Після її завершення питання винесуть на громадське обговорення та виконком.

За словами директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, остаточне рішення ще не ухвалене, однак економічні передумови для коригування вартості існують.

«7 травня завершується регуляторна процедура. Далі відбудуться громадські обговорення, і вже після цього документ розглядатиме виконавчий комітет», — зазначив він.

Посадовець також підкреслив, що ситуація з витратами перевізників залишається складною. Основним чинником називають подорожчання пального, яке безпосередньо впливає на собівартість перевезень. За його словами, навіть за оптимістичного сценарію стабілізації ринку нафтопродуктів підстав для утримання чинних розцінок майже немає.

У контексті цих змін подорожчання проїзду в Луцьку розглядається як ймовірний крок у межах адаптації тарифної політики до економічних умов.

Попередньо обговорюється, що нова вартість поїздки може сягнути 24–25 гривень. Остаточні цифри залежатимуть від результатів погоджувальних процедур та рішення виконавчого комітету.

Нагадаємо, раніше у місті вже відбулося підвищення тарифу в тролейбусах, а також коригування вартості автобусних перевезень у серпні 2025 року, коли ціна зросла з 14 до 18 гривень.

