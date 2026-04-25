Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области фактически явилось следствием роста себестоимости услуг и рыночных колебаний энергоресурсов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области, в Шацкой общине с мая, стоимость вывоза бытовых отходов вырастет более чем на 50% и составит 420 гривен за кубометр вместо 272, сообщает издание Politeka.net.

Об изменении расценок сообщили в местном КП "Добробут". Там объясняют, что пересмотр связан с существенным подорожанием расходов на топливо и содержание техники.

По словам директора структуры Анатолия Стрункина, в предварительных расчетах закладывали 47 грн за литр горючего, однако в настоящее время фактическая цена приближается к 90. Именно это стало ключевым фактором коррекции стоимости услуги.

Предприятие обслуживает около 1300 постоянных абонентов. В летний период количество заявок растет почти до двух тысяч, что дополнительно нагружает логистику и расходы.

Местные власти отмечают, что решение было вынужденным, чтобы избежать убыточной работы. Обновленная система расчетов также учитывает сезонные колебания спроса.

На решения реагируют по-разному. Часть жителей говорит о необходимости экономической стабильности сервиса, другие отмечают сложности для пенсионеров и малообеспеченных семей.

Житель Павел Ганжала отмечает, что повышение ожидаемо, ведь без него система могла бы работать в минус. В то же время Ольга Хомич обращает внимание на уровень доходов и рост расходов в целом.

Еще один житель Владимир Сижук считает, что оплата должна соответствовать реальным расходам, если сервис предоставляется бесперебойно.

В КП добавляют, что льготы сохраняются только для участников боевых действий. Также не исключают дальнейший пересмотр условий, если расходы на топливо превысят отметку в 100 гривен за литр.

