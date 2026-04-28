Подорожание проезда в Кривом Роге произойдет с 1 мая, когда местные перевозчики обновляют тарифы на фоне роста расходов на горючее и обслуживания транспорта, передает издание Politeka.

В городе официально сообщили о повышении стоимости поездок в маршрутках до 20 гривен. Решения объясняют экономическими факторами, в частности подорожанием горючего и запасных частей, без которых невозможно стабильное функционирование автопарков.

Перевозчики отмечают, что действующие цены больше не покрывают себестоимость перевозок. Поэтому работа маршрутов оказалась под финансовым давлением, а поддержание регулярности рейсов требует корректировки тарифной политики.

Обновленная цена вводится в соответствии с нормами законодательства об автомобильном транспорте и вступает в силу уже с начала мая. В компаниях отмечают, что цель изменения – сохранение стабильного движения маршрутов и обеспечение сообщения между районами города.

В этом контексте удорожание проезда в Кривом Роге рассматривается как вынужденный шаг, направленный на поддержку работы общественного транспорта в условиях роста операционных расходов.

Жителям рекомендуют учесть новые расходы при планировании ежедневных поездок, поскольку корректировка тарифов повлияет на стоимость регулярных передвижений по городу.

Кроме того, в Кривом Роге также сообщали о новом графике движения транспорта.

Маршрут №10 продолжает работу по двум направлениям. В одном из них троллейбусы следуют от РЗФ-1 до микрорайона 4-й Заречный, обеспечивая транспортное сообщение между отдаленными жилыми районами. Обратное направление охватывает ряд ключевых городских локаций, в том числе 9 квартал, автостанцию ​​«Терны», городскую больницу, станцию ​​Рокувата и район торгового центра.

