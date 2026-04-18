Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запровадили на час дії обмежень, пов’язаних з економією електроенергії.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає оновлений розклад тролейбусного маршруту №10, який залишається одним із ключових для пересування містом, повідомляє Politeka.

Актуальний графік руху тролейбуса опублікували у спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Зміни торкнулися як будніх, так і вихідних днів, тому пасажирам варто враховувати нові умови під час планування поїздок.

Маршрут №10 і надалі курсує у двох напрямках. В одному з них тролейбуси рухаються від РЗФ-1 до мікрорайону 4-й Зарічний, що забезпечує сполучення між віддаленими житловими масивами.

У зворотному напрямку він проходить через низку важливих міських точок. Серед них 9-й квартал, автостанція «Терни», міська лікарня, станція Рокувата та торговий центр.

Згідно з новим графіком руху транспорту в Кривому Розі, перші рейси на маршруті починаються ще до 5:00 ранку. Це дає можливість мешканцям міста вчасно дістатися на роботу або вирішити інші справи з самого ранку.

Водночас, вечірні відправлення обмежені через дію комендантської години. Саме тому кількість рейсів у цей період скорочена, а інтервали між ними можуть бути більшими, ніж раніше.

Розклад також передбачає інші особливості у вихідні дні. У цей час курсування тролейбусів менш інтенсивне, що пояснюється зниженням пасажиропотоку.

Проте навіть за таких умов маршрут №10 зберігає свою важливу функцію і продовжує з’єднувати житлові райони з ключовими об’єктами інфраструктури міста.

Містян закликають уважно стежити за змінами та заздалегідь планувати свої маршрути, особливо у вечірній час.

