Подорожчання проїзду в Кривому Розі відбудеться з 1 травня, коли місцеві перевізники оновлюють тарифи на тлі зростання витрат на пальне та обслуговування транспорту, передає видання Politeka.

У місті офіційно повідомили про підвищення вартості поїздок у маршрутках до 20 гривень. Рішення пояснюють економічними факторами, зокрема подорожчанням пального та запасних частин, без яких неможливе стабільне функціонування автопарків.

Перевізники зазначають, що чинні розцінки більше не покривають собівартість перевезень. Через це робота маршрутів опинилася під фінансовим тиском, а підтримка регулярності рейсів потребує коригування тарифної політики.

Оновлена ціна вводиться відповідно до норм законодавства про автомобільний транспорт і набирає чинності вже з початку травня. У компаніях наголошують, що мета зміни — збереження стабільного руху маршрутів та забезпечення сполучення між районами міста.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Кривому Розі розглядається як вимушений крок, спрямований на підтримку роботи громадського транспорту в умовах зростання операційних витрат.

Мешканцям рекомендують врахувати нові витрати під час планування щоденних поїздок, оскільки коригування тарифів вплине на вартість регулярних пересувань містом.

Крім того, в Кривому Розі також повідомляли про новий графік руху транспорту.

Маршрут №10 продовжує роботу у двох напрямках. В одному з них тролейбуси слідують від РЗФ-1 до мікрорайону 4-й Зарічний, забезпечуючи транспортне сполучення між віддаленими житловими районами. Зворотний напрямок охоплює низку ключових міських локацій, зокрема 9-й квартал, автостанцію «Терни», міську лікарню, станцію Рокувата та район торгового центру.

