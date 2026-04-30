Графики отключения света в Черниговской области на май вводятся в связи с проведением важных работ.

Графики отключения света в Черниговской области на начало мая продлятся в части населенных пунктов по определенным адресам, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

Графики отключения света в Черниговской области на май вводятся в связи с проведением плановых профилактических работ в энергетических сетях. Они могут быть дополнены в течение месяца.

01.05.2026 с 08:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в городе Ичня. В этот период будут производиться плановые работы в электросетях. Обесточенными окажутся следующие адреса:

Европейська — № 142

Иржавськый Шлях — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Негоды — № 1

Слобода — № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19

Солдатськои Славы — № 28, 30, 32, 34, 36

Франка — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 3А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 7А, 8А, 21А, 46А

Швыдченка — № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 2А, 31, 33, 37, 15А, 25А, 28А, 31А

05.05.2026 с 07:43 до 19:43 часа (на 12 часов подряд) город Прылукы охватят плановые отключения света, касающиеся следующих улиц:

Володымыра Семеренка — № 9

Грушевського — № 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20

Евгена Коновальця — № 66, 88, 92, 94, 96, 98, 74Г, 88/2, 88/1

Журавська — № 1, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 28

Индустриальна — № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 1А, 2А, 2Б, 6А, 7А

Ладанська — № 4, 7, 9, 11, 15, 16, 1Б, 1В, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 2А, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 55, 65, 67, 71, 79, 37/2, 37/1, 39А

Лисовськои — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 2А, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 9А, 9Б

Макаренка — № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 2А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 23А, 49/2, 75А

Маслова — № 8, 22

Могылевського — № 1, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29

Олены Пчилкы — № 18

Перемогы — № 163

Польова — № 100Д, 100, 101, 102А, 102, 104, 106, 107, 108/1, 108, 109, 110, 112, 115

07.05.2026 в городе Мена с 08:00 до 17:00 часа будут продолжаться дополнительные обесточивания, однако они охватят только следующие адреса:

1-й Вокзальный — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1а, 1Б, 2а

2-й Вокзальный — № 2, 4, 6, 2а

3-й Вокзальный — № 3, 5

Бузкова — № 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 77, 29а, 32а, 36а, 50а

Б.Хмельницького — № 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 20а

Мыколы Лысенка — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 18а

Мыру — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Молодижна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 31, 33

Незалежности — № 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 13а, 15а, 29а

Паркова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 9а, 21а, 21б, 22а, 29а, 30а, 39а, 39б, 50а

Перемогы — № 1, 4, 6, 7, 9, 12, 20, 24, 25, 36

Пищанивська — № 60, 62, 64, 66, 103, 105а, 105, 105б, 107, 109, 111, 113, 115, 121г, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136а, 137а, 137, 139, 60а

Пищанивськый — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

Прывокзальна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 3А

Рынкова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1є, 1ж, 21, 23, 25, 29, 2б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4а, 81, 8а, 8б, 8в, 6/1

Сахновського — № 2, 6, 10, 28, 30

Сергия Тытаренка — № 68, 70, 72, 74, 75, 76

Сиверськый шлях — № 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 132, 133, 134А, 135, 136, 142, 142б, 144/1, 144, 146Б, 146а, 146Г, 157, 161б, 161П, 25а, 27Б, 29а, 55а, 81б, 82а, 82б, 82в, 84/2, 84/3, 84а, 85а, 87а, 88а, 90а

Словянська — № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 59

Транспортна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15а

Украинська — № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 35, 38

Чернигивськый шлях — № 116

Шевченка — № 76в

Яблунева — № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 39б.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.