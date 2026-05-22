Подорожание мясных продуктов в Николаевской области фиксируется на фоне роста средних розничных цен свинины, курятины и копченых изделий в украинских торговых сетях, свидетельствуют актуальные рыночные данные, сообщает Politeka.

Свинина грудка сейчас продается в среднем по 209,97 грн за килограмм. В разных сетях стоимость колеблется от 199,00 до 229,00 грн. За последний месяц средний показатель вырос примерно на 10,30 грн., что подтверждает постепенное повышение ценового уровня.

Курятина филе бренда «Наша Ряба» демонстрирует еще более заметную динамику. Средняя цена составляет 288,17 грн за килограмм, тогда как месяцем ранее она была ниже почти на 12,50 грн. В торговых точках разница зависит от сети и условий снабжения.

Копченая колбаса "Глобино салями" также подорожала: средний уровень зафиксирован на отметке 210,94 грн за 460 граммов. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил более 14 грн, что свидетельствует об общей тенденции повышения стоимости мясной группы товаров.

Аналитики рынка объясняют такую ​​динамику удорожанием кормов, логистики и производственных затрат, непосредственно влияющих на конечную цену продукции для потребителя.

На этом фоне подорожание мясных продуктов в Николаевской области отражает общеукраинский тренд, где мясной сегмент постепенно дорожает из-за увеличения себестоимости производства и колебания спроса.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от стоимости сырья, стабильности поставок и ситуации на внутреннем рынке пищевых продуктов.

Источник: Минфин

