Ограничения движения транспорта в Виннице будут действовать во время соревнований Ukraine Vinnytsia Triathlon Cup и Vinnytsia Run Cup, которые пройдут 24 мая, сообщает Politeka.

В этот день на нескольких улицах города будут изменены схемы движения общественного и частного транспорта. Местные власти вводят два формата ограничений на дорогах в Виннице. Это будут полные и частичные перекрытия.

В частности, с 08:00 до 11:30 транспортные средства смогут ехать только по одной полосе на отдельных участках. Это касается Гниванского шоссе от перекрестка с улицей Юзвинской до перекрестка с улицей Пирогова.

Как проинформировали на официальном сайте Винницкого городского совета, также частичное ограничение движения транспорта в Виннице коснется улицы Пирогова от Гниванского шоссе до проспекта Юности.

В аналогичном режиме водители будут проезжать проспект Юности от улицы Пирогова, вблизи музея-усадьбы Николая Пирогова, до улицы Андрея Первозванного.

По одной полосе организуют проезд и на улице Андрея Первозванного от проспекта Юности до проспекта Космонавтов, у центрального входа в Вишенский парк.

Полное перекрытие на отдельных отрезках будет действовать с 06:30 до 14:30. В это время полностью закроют для проезда Хмельницкое шоссе от улицы Пирогова до проспекта Юности.

Нечетную сторону проспекта Юности перекроют на участке от Хмельницкого шоссе до улицы Василия Порика.

Временный запрет на проезд будет действовать по улице Василия Порика от проспекта Юности до улицы 600-летия, а также по проспекту Космонавтов от улицы Андрея Первозванного до Хмельницкого шоссе.

Частные автомобили будут направляться в объезд через улицы Пирогова, Келецкой и Политехнической.

Трамваи по Хмельницкому шоссе будут курсировать без изменений, однако автобусы и маршрутные такси изменят схемы курсирования. Информацию об этом можно найти на официальном сайте горсовета.

