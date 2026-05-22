Подорожание проезда во Львове начало действовать уже с 16 мая после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

В преддверии подорожания проезда во Львове исполнительный комитет Львовского городского совета 15 мая официально принял решение о корректировке стоимости поездок в городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Пассажирам пришлось доплачивать за каждую поездку на 5 или 6 гривен больше по сравнению с предыдущими расценками.

Как сообщили на официальном сайте Львовского городского совета, обновленная тарифная сетка предусматривает существенную разницу в оплате в зависимости от выбранного способа расчета.

Самой дешевой остается поездка при использовании студенческой карты ЛеоКарт, которая теперь стоит 11,5 гривны.

Пассажиры с общей картой ЛеоКарт или платящие через специальное мобильное приложение отдают за одну поездку 23 гривны.

Если человек рассчитывается обычной банковской картой или с помощью телефона с поддержкой бесконтактной технологии NFC стоимость составляет 26 гривен.

Наивысшую цену установили для поклонников расчета наличными, это 30 гривен за билет. Изменения коснулись также оплаты перевозки багажа и стоимости долгосрочных проездных документов в городском транспорте.

При безналичном расчете за перевозку крупных сумок или чемоданов пассажирам необходимо заплатить 23 гривны, а при наличном расчете эта услуга обходится в 30 гривен.

Студенческий проездной билет в месяц вырос до 575 гривен, а общий абонемент теперь стоит 1150 гривен. Штраф за отсутствие билета вырос до 520 гривен.

Подорожание проезда во Львове городские власти объясняют значительными экономическими изменениями на рынке энергоносителей и горючего.

