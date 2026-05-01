Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается одним из самых актуальных запросов среди переселенцев, ищущих временное убежище, передает Politeka.

Актуальные предложения собраны на онлайн-платформе «Допомагай», где регулярно обновляют информацию о доступных вариантах.

Сервис предназначен для быстрого поиска безопасного жилья. На платформе публикуют объявления от владельцев недвижимости из разных регионов Украины, а также от тех, кто готов предоставить убежище за пределами страны.

В столичном регионе переселенцам предлагают отдельные комнаты в частных домах. Такие варианты обычно имеют кухню, санузел, ванную и все необходимое для ежедневного быта.

Часто владельцы предпочитают женщин или семей с детьми. Среди основных требований – чистоплотность, ответственность и готовность к совместному проживанию.

В частности, в Процево предлагают проживание на закрытой территории с круглосуточным видеонаблюдением.

Для жителей там обустроены две жилые комнаты, кухонная зона, душевая, санузел, стиральная машина и стабильный доступ к интернету. Это обеспечивает комфортные условия для продолжительного пребывания.

Еще один вариант находится в селе Боровая Фастовского района. Речь идет о частном доме с газовым отоплением, необходимой техникой и земельным участком.

Рядом находится остановка общественного транспорта, что облегчает сообщение с соседними общинами.

Такие инициативы помогают людям, вынужденным покинуть собственные дома, найти безопасное пространство для жизни на период адаптации. Все актуальные объявления и контакты владельцев доступны на платформе «Допомагай».

