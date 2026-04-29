Ограничения движения транспорта в Полтавской области в Кременчуге вводятся из-за необходимости проведения аварийно-восстановительных работ на коммунальных сетях, сообщает Politeka.
В городе уже согласованы временные решения по перекрытию проезда на двух важных улицах, где коммунальные службы планируют выполнить ремонтные вмешательства.
В частности, речь идет о работах, касающихся канализационных и теплосетей. Они нуждаются в срочном обновлении из-за износа инфраструктуры.
Городские власти отмечают, что ограничения движения транспорта в Полтавской области вынуждены и направлены на предотвращение аварийных ситуаций в будущем.
По информации из проектов решений городского совета, ограничение движения транспорта в Полтавской области будет происходить поэтапно.
На улице Героев Украины, у дома №1, перекрытия будут действовать в период с 30 апреля по 15 мая.
В настоящее время работники предприятия "Кременчугводоканал" будут выполнять замену аварийного участка канализационного коллектора, требующего полного или частичного перекрытия проезда.
Отдельно запланированы работы и на улице Алексея Древаля, у дома №85. Здесь неудобства будут действовать с 4 по 29 мая.
Причиной станет аварийно-восстановительное вмешательство на теплосетях, которое будет выполнять предприятие "Теплоэнерго".
В городском совете отмечают, что на время выполнения работ будут организованы временные схемы объезда. Установка дорожных знаков и ограждений позволит частично регулировать транспортные потоки и снизить неудобства для водителей.
В то же время жителей просят заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избегать пробок и задержек.
Последние новости Украины:
