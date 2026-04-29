Обмеження руху транспорту в Полтавській області стосуються одного із міст і вони будуть повʼязані з проведенням аварійних робіт на міських мережах.

Обмеження руху транспорту в Полтавській області у Кременчуці запроваджуються через необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт на комунальних мережах, повідомляє Politeka.

У місті вже погоджено тимчасові рішення щодо перекриття проїзду одразу на двох важливих вулицях, де комунальні служби планують виконати ремонтні втручання.

Зокрема, йдеться про роботи, які стосуються каналізаційних та тепломереж. Вони потребують термінового оновлення через зношеність інфраструктури.

Міська влада зазначає, що обмеження руху транспорту в Полтавській області є вимушеними та спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

За інформацією з проєктів рішень міської ради, обмеження руху транспорту в Полтавській області відбуватиметься поетапно.

На вулиці Героїв України, поблизу будинку №1, перекриття діятимуть у період з 30 квітня по 15 травня.

У цей час працівники підприємства "Кременчукводоканал" виконуватимуть заміну аварійної ділянки каналізаційного колектора, що потребує повного або часткового перекриття проїзду.

Окремо заплановані роботи і на вулиці Олексія Древаля, поблизу будинку №85. Тут незручності діятимуть з 4 по 29 травня.

Причиною стане аварійно-відновлювальне втручання на тепломережах, яке виконуватиме підприємство "Теплоенерго".

У міській раді наголошують, що на час виконання робіт буде організовано тимчасові схеми об’їзду. Встановлення дорожніх знаків і огороджень дозволить частково регулювати транспортні потоки та зменшити незручності для водіїв.

Водночас мешканців просять заздалегідь планувати маршрути пересування містом, щоб уникати заторів та затримок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому з українців обіцяють більше грошей

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.