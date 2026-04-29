Новый график движения поездов в Киеве вводится для Kyiv City Express в связи с ремонтными работами на Северном мосту.

Новый график движения поездов в Киеве влияет на маршруты и частоту рейсов несколько месяцев, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Киеве был введен с 29 апреля по 27 июня из-за завершения ремонтных работ на Северном мосту.

Это подразумевает существенные изменения в движении Kyiv City Expres. В этот период полностью приостанавливается курсирование между станциями Почайна и Радужный.

Это меняет обычную логистику для пассажиров как левого, так и правого берега столицы. Фактически часть маршрута кольцевой электрички перестает работать в обычном режиме, а поезда концентрируются на так называемом полукольце.

В часы пик курсирования сохраняется каждые 30 минут, однако только на участке Святошино - Вокзальная - Дарница - Святошино в двух направлениях.

Пассажирам следует учитывать, что отправление со станции Святошино будет осуществляться примерно на 4 минуты позже, чем в стандартном расписании.

Отдельно изменения касаются менее загруженных отрезков, где курсирование организовано по новому графику движения поездов в Киеве.

Речь идет о сообщении Почайна со Святошино и Радужный с Дарницей. По этим направлениям экспрессы курсируют реже, а часть пассажиров вынуждена планировать дополнительные пересадки для продолжения маршрута.

В рамках обновленной логистики предусмотрены пересадки на станции Святошино. В частности, часть рейсов, следующих в сторону Почайны, имеют остановки с прибытием около 6:09 и 15:09 после отправления в 5:44 и 14:44.

В обратном направлении пересадки предусмотрены в дневное и вечернее время, в том числе около 12:04, 15:04 и 22:04. Это позволяет сохранить сообщение между ключевыми станциями, несмотря на ограничения.

Дополнительные изменения затронули и станции левого берега. Обновление в расписании предполагает корректировку времени отправки на станциях Радужный и Воскресенка.

Там электрички отправляются примерно на одну минуту раньше привычного расписания. Кроме того, посадка и высадка пассажиров на этих станциях осуществляется исключительно с первой платформы.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.