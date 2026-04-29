Новий графік руху поїздів у Києві впливає на маршрути та частоту рейсів упродовж кількох місяців, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Києві запроваджено з 29 квітня по 27 червня через завершення ремонтних робіт на Північному мосту.

Це передбачає суттєві зміни у русі Kyiv City Expres. У цей період повністю призупиняється курсування між станціями Почайна та Райдужний.

Це змінює звичну логістику для пасажирів як лівого, так і правого берега столиці. Фактично, частина маршруту кільцевої електрички перестає працювати у звичному режимі, а поїзди концентруються на так званому півкільці.

У години пік курсування зберігається кожні 30 хвилин, однак лише на ділянці Святошин - Вокзальна - Дарниця - Святошин у двох напрямках.

Пасажирам варто враховувати, що відправлення зі станції Святошин здійснюватиметься приблизно на 4 хвилини пізніше, ніж у стандартному розкладі.

Окремо зміни стосуються менш завантажених відрізків, де курсування організовано за новим погодинним графіком руху поїздів у Києві.

Йдеться про сполучення Почайна зі Святошино та Райдужний з Дарницею. На цих напрямках експреси курсують рідше, а частина пасажирів змушена планувати додаткові пересадки для продовження маршруту.

У межах оновленої логістики передбачені пересадки на станції Святошин. Зокрема, частина рейсів, які прямують у бік Почайни, мають зупинки з прибуттям близько 6:09 та 15:09 після відправлення о 5:44 та 14:44.

У зворотному напрямку пересадки передбачені у денний та вечірній час, зокрема близько 12:04, 15:04 та 22:04. Це дозволяє зберегти сполучення між ключовими станціями попри обмеження.

Додаткові зміни торкнулися і станцій лівого берега. Оновлення в розкладі передбачає коригування часу відправлення на станціях Райдужний та Воскресенка.

Там електрички вирушають приблизно на одну хвилину раніше від звичного розкладу. Окрім цього, посадка та висадка пасажирів на цих станціях здійснюється виключно з першої платформи.

