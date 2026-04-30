Дефицит продуктов в Днепропетровской области на фоне погодных рисков и нехватки аграрных ресурсов совпадает с резким удорожанием зерновых на мировых биржах, где котировки демонстрируют скорейшее недельное повышение с февраля, сообщает Politeka.

На площадке CBOT наблюдается подъем фьючерсов, а твердая озимая культура HRW достигла пиковых значений с июня 2024 года. Движение вверх связывают с сокращением предложения из-за климатических сдвигов.

В регионах Великих равнин США сохраняется длительная сухость почв, что влияет на урожайность. В Австралии сочетание недостатка удобрений и низких осадков заставляет аграриев урезать посевные площади, тогда как в Черноморском бассейне и Европе фиксируется аналогичная нехватка влаги.

Аналитик Cornucopia Agri Analytics Тобин Гори отмечает, что главным фактором является именно засушливый цикл в ключевых зонах выращивания. Дополнительно ситуацию усложняют перебои с поставкой агрохимии и климатические колебания, связанные с Эль-Ниньо.

В Австралии прогнозируют сокращение площадей под зерновые в сезоне 2026/27 до минимума за семь лет из-за слабой экономики производства. Это может снизить глобальное предложение на рынке.

Параллельно геополитическое напряжение вокруг Ормузского пролива поддерживает энергетические риски, что усложняет логистику удобрений и влияет на себестоимость производства.

На сырьевых площадках также фиксируется снижение котировок пальмового масла в Малайзии из-за более слабого спроса со стороны Индии и ограниченной активности ближневосточных импортеров.

В итоге Дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает более широкий цепной эффект глобальных климатических и ресурсных ограничений, оказывающих давление на аграрные рынки и ценовую стабильность.

