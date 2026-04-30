Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає ширший ланцюговий ефект глобальних кліматичних і ресурсних обмежень.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області на тлі погодних ризиків і нестачі аграрних ресурсів збігається з різким подорожчанням зернових на світових біржах, де котирування демонструють найшвидше тижневе підвищення з лютого, повідомляє Politeka.

На майданчику CBOT спостерігається підйом ф’ючерсів, а тверда озима культура HRW досягла пікових значень із червня 2024 року. Рух угору пов’язують із скороченням пропозиції через кліматичні зсуви.

У регіонах Великих рівнин США зберігається тривала сухість ґрунтів, що впливає на врожайність. В Австралії поєднання нестачі добрив і низьких опадів змушує аграріїв урізати посівні площі, тоді як у Чорноморському басейні та частині Європи фіксується аналогічний брак вологи.

Аналітик Cornucopia Agri Analytics Тобін Горі зазначає, що головним фактором виступає саме посушливий цикл у ключових зонах вирощування. Додатково ситуацію ускладнюють перебої з постачанням агрохімії та кліматичні коливання, пов’язані з Ель-Ніньйо.

В Австралії прогнозують скорочення площ під зернові у сезоні 2026/27 до мінімуму за сім років через слабку економіку виробництва. Це може зменшити глобальну пропозицію на ринку.

Паралельно геополітична напруга навколо Ормузької протоки підтримує енергетичні ризики, що ускладнює логістику добрив і впливає на собівартість виробництва.

На сировинних майданчиках також фіксується зниження котирувань пальмової олії в Малайзії через слабший попит з боку Індії та обмежену активність близькосхідних імпортерів.

У підсумку Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає ширший ланцюговий ефект глобальних кліматичних і ресурсних обмежень, що тиснуть на аграрні ринки та цінову стабільність.

