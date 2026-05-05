Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамки важного проекта, который внедрила благотворительная организация Каритас, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине» уже несколько лет остается одной из ключевых гуманитарных инициатив, направленных на поддержку украинцев, пострадавших в результате войны. В течение 2022–2026 годов программа помогает семьям, потерявшим безопасное жилье из-за российской агрессии, вернуться к нормальной жизни и восстановить собственные дома.

Главной целью инициативы является поддержка граждан, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий. Кроме восстановления домов и квартир, проект призван обеспечить достойные условия проживания для тех, кто оказался в самых сложных обстоятельствах.

Программа предусматривает широкий спектр помощи – от проведения ремонтных работ до модернизации жилых помещений. Вся поддержка предоставляется бесплатно, что особенно важно для пенсионеров, малообеспеченных семей и других социально уязвимых категорий населения.

Особый акцент в рамках четвертого этапа проекта сделан в Одесской области. Именно жители Одессы и населенных пунктов региона могут рассчитывать на помощь в восстановлении жилья, которое получило незначительные или средние повреждения после начала полномасштабного вторжения.

Речь идет о замене окон и дверей, ремонте кровель, восстановлении потолков и других работах, необходимых для возвращения жилья в надлежащее состояние.

Гуманитарная помощь может быть предоставлена ​​в двух форматах. В первом случае ремонтные работы выполняют подрядные организации. Во втором — владельцы получают денежный грант, позволяющий самостоятельно организовать восстановление своего дома.

Подать заявку могут домохозяйства, чье жилье пострадало после 24 февраля 2022 года, но не имеющие возможности воспользоваться государственной программой «Восстановление».

В то же время обязательным условием является отсутствие ранее полученной компенсации или аналогичной помощи на ремонт этого объекта от государственных или международных организаций.

Предпочтение отдается тем, кто больше нуждается в поддержке. К приоритетным категориям относятся люди с инвалидностью, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие родители, беременные женщины, кормящие матери, многодетные семьи, опекуны и семьи, воспитывающие усыновленных детей.

Также особое внимание уделяется домохозяйствам, где доход на одного члена семьи не превышает 6300 гривен в месяц или семья потеряла основной источник дохода из-за войны. Отдельным направлением поддержки остаются одинокие пенсионеры, оказавшиеся без должной помощи родных и близких.

