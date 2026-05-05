Програма передбачає широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі та Одеській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається в межаз важливого проєкту, який впровадила благодійна організація Карітас, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні» вже кілька років поспіль залишається однією з ключових гуманітарних ініціатив, спрямованих на підтримку українців, які постраждали внаслідок війни. Упродовж 2022–2026 років програма допомагає родинам, що втратили безпечне житло через російську агресію, повернутися до нормального життя та відновити власні домівки.

Головною метою ініціативи є підтримка громадян, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій. Крім відновлення будинків і квартир, проєкт покликаний забезпечити гідні умови проживання для тих, хто опинився у найскладніших життєвих обставинах.

Програма передбачає широкий спектр допомоги — від проведення ремонтних робіт до модернізації житлових приміщень. Уся підтримка надається безкоштовно, що особливо важливо для пенсіонерів, малозабезпечених родин та інших соціально вразливих категорій населення.

Особливий акцент у межах четвертого етапу проєкту зроблено на Одеській області. Саме мешканці Одеси та населених пунктів регіону можуть розраховувати на допомогу у відновленні житла, яке зазнало незначних або середніх пошкоджень після початку повномасштабного вторгнення.

Йдеться про заміну вікон і дверей, ремонт покрівель, відновлення стель та інші роботи, необхідні для повернення житла до належного стану.

Гуманітарна допомога може надаватися у двох форматах. У першому випадку ремонтні роботи виконують підрядні організації. У другому — власники отримують грошовий грант, що дозволяє самостійно організувати відновлення свого помешкання.

Подати заявку можуть домогосподарства, чиє житло постраждало після 24 лютого 2022 року, але які не мають можливості скористатися державною програмою «єВідновлення».

Водночас обов'язковою умовою є відсутність раніше отриманої компенсації або аналогічної допомоги на ремонт цього самого об'єкта від державних чи міжнародних організацій.

Перевага надається тим, хто найбільше потребує підтримки. До пріоритетних категорій належать люди з інвалідністю, особи з тяжкими хронічними захворюваннями, самотні батьки, вагітні жінки, матері-годувальниці, багатодітні родини, опікуни та сім'ї, які виховують усиновлених дітей.

Також особлива увага приділяється домогосподарствам, де дохід на одного члена родини не перевищує 6300 гривень на місяць або сім'я втратила основне джерело доходу через війну. Окремим напрямом підтримки залишаються самотні пенсіонери, які опинилися без належної допомоги рідних та близьких.

