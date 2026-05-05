Денежная помощь для ВПЛ в Одессе предусматривает выплаты при условии соответствия определенным критериям программы.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе станет для многих настоящим спасательным кругом, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе предоставляется в рамках проекта «Консорциум Реагирования: Оказание многоотраслевой гуманитарной поддержки пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023–2026)».

Его реализует БФ «Право на защиту» в партнерстве с Консорциумом Реагирования, координированным ACTED, при финансовой поддержке правительства США.

Программа включает несколько регионов Украины, среди которых и Одесская область, и предусматривает выплаты до 12 300 грн для домохозяйств, отвечающих установленным требованиям.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица или местные жители, проживающие вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией и имеющие низкий уровень дохода.

Обязательным условием является то, что среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 422 грн.

Также в рамках программы предусмотрена пилотная возможность регистрации для переселенцев, покинувших свое место жительства из-за угрозы безопасности.

Важно, что они переместились не менее 45 дней назад и не более полугода назад, а также - проживают на расстоянии более 50 км от линии фронта или границы.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе не гарантируется всем заявителям даже в случае соответствия базовым критериям. При отборе дополнительно учитывают уровень уязвимости домохозяйства.

Речь идет о занятости, наличии инвалидности или серьезных заболеваний, составе семьи, возрасте ее членов, месте проживания и других социальных факторах. Оценивается также, как семья справляется с финансовыми трудностями.

Заявителям следует внимательно проверять соответствие условиям и полноту документов, поскольку решение о предоставлении выплат принимается после комплексной оценки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.