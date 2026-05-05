Грошова допомога для ВПО в Одесі передбачає виплати за умови відповідності визначеним критеріям програми.

Грошова допомога для ВПО в Одесі стане для багатьох справжнім рятувальним колом.

Грошова допомога для ВПО в Одесі надається в межах проєкту «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)».

Його реалізує БФ «Право на захист» у партнерстві з Консорціумом Реагування, координованим ACTED, за фінансової підтримки уряду США.

Програма охоплює кілька регіонів України, серед яких і Одеська область, та передбачає виплати до 12 300 грн для домогосподарств, що відповідають встановленим вимогам.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи або місцеві мешканці, які проживають поблизу лінії фронту чи державного кордону з російською федерацією і мають низький рівень доходу.

Обов’язковою умовою є те, що середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 8 422 грн.

Також у межах програми передбачена пілотна можливість реєстрації для переселенців, які залишили своє місце проживання через загрозу безпеці.

Важливо, що вони перемістилися не менше ніж 45 днів тому і не більше ніж пів року тому, а також - проживають на відстані понад 50 км від лінії фронту або кордону.

Грошова допомога для ВПО в Одесі не гарантується всім заявникам навіть у разі відповідності базовим критеріям. Під час відбору додатково враховують рівень вразливості домогосподарства.

Йдеться про зайнятість, наявність інвалідності чи серйозних захворювань, склад родини, вік її членів, місце проживання та інші соціальні фактори. Оцінюється також, як родина справляється з фінансовими труднощами.

Заявникам варто уважно перевіряти відповідність умовам та повноту документів, адже рішення про надання виплат ухвалюється після комплексної оцінки.

