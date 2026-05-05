Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области с мая 2026 года предоставляется с учетом новых решений по срокам оформления и перерасчета выплат, сообщает Politeka.
Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области теперь может быть оформлена до 1 июня 2026, поскольку Министерство социальной политики продлило срок подачи документов для получения соцвыплат на проживание.
Это означает, что внутри перемещенные лица имеют больше времени для обращения. В частности, выплаты для детей ВПЛ в размере 3000 грн начисляются независимо от доходов родителей, если заявление подано до 1 июня.
При этом средства начисляются с 1 февраля 2026 года. Отдельное внимание было уделено людям, которые потеряли право на выплаты раньше.
Из-за смены прожиточного минимума часть переселенцев превысила предельный доход и потеряла поддержку. Теперь они могут повторно обратиться для просмотра.
Если документы представлены до 1 июня 2026 года, выплаты могут быть начислены с 1 января 2026 года. В случае более позднего обращения деньги будут начисляться уже с месяца подачи заявления.
В то же время, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области включает ежемесячные выплаты для лиц с инвалидностью в размере 3000 грн.
Остальные переселенцы могут рассчитывать на 2000 грн в месяц. Средства выплачиваются одному из членов семьи, который определен как уполномоченное лицо, но с учетом каждого члена семьи.
Также было принято решение об увеличении продолжительности выплат. Если раньше соцподдержку могли оказывать в течение четырех шестимесячных периодов, то теперь их количество выросло до пяти.
Это позволяет получать поддержку дольше тем, кто в ней больше всего нуждается. Речь идет о людях с инвалидностью І ІІІ группы, семьях с детьми до 18 лет или до 23 лет в случае обучения, а также семьях, где все члены нетрудоспособны.
Последние новости Украины:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.