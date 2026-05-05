Грошова допомога для ВПО в Київській області передбачає оновлені строки подачі заяв і розширені можливості для окремих категорій українців.

Грошова допомога для ВПО в Київській області з травня 2026 року надається з урахуванням нових рішень щодо термінів оформлення та перерахунку виплат, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Київській області тепер може бути оформлена до 1 червня 2026 року, оскільки Міністерство соціальної політики продовжило термін подачі документів для отримання соцвиплат на проживання.

Це означає, що внутрішньо переміщені особи мають більше часу для звернення. Зокрема, виплати для дітей ВПО у розмірі 3000 грн нараховуються незалежно від доходів батьків, якщо заяву подано до 1 червня.

При цьому, кошти нараховуються з 1 лютого 2026 року. Окрему увагу приділили людям, які втратили право на виплати раніше.

Через зміну прожиткового мінімуму частина переселенців перевищила граничний дохід і втратила підтримку. Тепер вони можуть повторно звернутися для перегляду.

Якщо документи подані до 1 червня 2026 року, виплати можуть бути нараховані з 1 січня 2026 року. У разі пізнішого звернення гроші нараховуватимуться вже з місяця подачі заяви.

Водночас, грошова допомога для ВПО в Київській області включає щомісячні виплати для осіб з інвалідністю у розмірі 3000 грн.

Інші переселенці можуть розраховувати на 2000 грн на місяць. Кошти виплачуються одному з членів родини, який визначений як уповноважена особа, але з урахуванням кожного члена сім’ї.

Також було ухвалено рішення про збільшення тривалості виплат. Якщо раніше соцпідтримку могли надавати протягом чотирьох шестимісячних періодів, то тепер їх кількість зросла до п’яти.

Це дає змогу отримувати підтримку довше тим, хто її найбільше потребує. Йдеться про людей з інвалідністю І ІІІ групи, родини з дітьми до 18 років або до 23 років у разі навчання, а також сім’ї, де всі члени є непрацездатними.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.