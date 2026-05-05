Подорожание проезда в Харьковской области произошло в Лозовском сообществе с 1 мая, поскольку перевозчики подали обновленные расчеты из-за увеличения расходов на горючее и обслуживания транспорта, сообщает Politeka.

Как сообщил первый заместитель мэра Лозовой Александр Жидков, перевозочные компании обосновали пересмотр стоимости ростом цен на дизель, смазочные материалы, запасные части, а также повышением зарплат в сфере перевозок. Действующие расценки оставались неизменными с 2024 года, что, по словам чиновников, создало финансовый дисбаланс в работе маршрутов.

В рамках обновления система расчетов предполагает, что поездка в черте города будет стоить около 20 гривен, а маршрут в поселок Лимановка — ориентировочно 25 гривен. Отдельно планируется социальная поддержка: для пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью третьей группы цена составит 15 гривен, для детей от 7 до 14 лет – 10 гривен.

В общине также оставляют 14 бесплатных рейсов, обеспечивающих передвижение льготных категорий населения. На эти нужды в 2026 году из местного бюджета предусмотрено около 5,7 миллионов гривен.

Кроме того, в транспортной сети подготавливают изменения в графике движения. Планируется запуск дополнительного вечернего рейса в 21:10 для пассажиров, прибывающих последним поездом из Харькова. Новый маршрут будет сначала работать в тестовом режиме в течение двух недель.

Власти отмечают, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается пересмотром логистики и попыткой сохранить баланс между экономической стабильностью перевозчиков и доступностью транспортных услуг для населения.

