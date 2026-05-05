Подорожчання проїзду в Харківській області відбулося в Лозівській громаді з 1 травня, оскільки перевізники подали оновлені розрахунки через збільшення витрат на пальне та обслуговування транспорту, повідомляє Politeka.

Як повідомив перший заступник міського голови Лозової Олександр Жидков, перевізні компанії обґрунтували перегляд вартості зростанням цін на дизель, мастильні матеріали, запасні частини, а також підвищенням зарплат у сфері перевезень. Чинні розцінки залишалися незмінними з 2024 року, що, за словами посадовців, створило фінансовий дисбаланс у роботі маршрутів.

У межах оновлення система розрахунків передбачає, що поїздка в межах міста коштуватиме близько 20 гривень, а маршрут до селища Лиманівка — орієнтовно 25 гривень. Окремо планується соціальна підтримка: для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю третьої групи ціна становитиме 15 гривень, для дітей від 7 до 14 років — 10 гривень.

У громаді також залишають 14 безкоштовних рейсів, які забезпечують пересування пільгових категорій населення. На ці потреби у 2026 році з місцевого бюджету передбачено близько 5,7 мільйона гривень.

Крім того, у транспортній мережі готують зміни в графіку руху. Заплановано запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10 для пасажирів, які прибувають останнім поїздом із Харкова. Новий маршрут спочатку працюватиме у тестовому режимі протягом двох тижнів.

Влада зазначає, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується переглядом логістики та спробою зберегти баланс між економічною стабільністю перевізників і доступністю транспортних послуг для населення.

