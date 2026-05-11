Дефіцит продуктів у Запоріжжі може виникнути вже найближчим часом через скорочення запасів картоплі та зміну балансу попиту і пропозиції на ринку, передає Politeka.

Наразі ситуація виглядає стабільною: вартість цього овочу суттєво нижча, ніж торік. Урожай минулого сезону реалізують у межах 5–11 грн за кілограм, тоді як у 2025 році покупці платили 13–23 грн. Причиною такого здешевлення стали значні обсяги виробництва, а також дрібніший розмір бульб, що сформувався через посушливу погоду влітку.

Водночас на прилавках уже з’являється рання імпортна продукція. Її продають приблизно по 90 грн за кілограм, однак інтерес до такого товару залишається низьким через високу вартість і наявність дешевшої альтернативи.

Фахівці ринку попереджають про можливі зміни вже у короткостроковій перспективі. Через швидке скорочення залишків минулорічного врожаю формується дефіцит продуктів у Запоріжжі, що може призвести до зростання вартості вже протягом найближчого тижня.

Окремо експерти оцінюють ситуацію в інших сегментах. На ринку м’яса істотних змін не очікується: можливі лише короткочасні коливання у межах 2–3% у період травневих свят, що традиційно впливає на попит.

Молочна продукція, навпаки, може тимчасово подорожчати. За попередніми оцінками, зростання здатне сягнути близько 5%, однак цей процес не буде тривалим. Із початком сезону так званого «великого молока» пропозиція збільшиться, що створить передумови для поступового зниження цін.

Таким чином, ринок продуктів харчування входить у період короткочасної турбулентності, де ключовим фактором залишатиметься співвідношення запасів і нових поставок.

