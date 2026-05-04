Подорожание проезда в Черкасской области стало следствием продолжительного экономического анализа, проводимого на местном уровне с учетом финансового состояния перевозчиков.

Подорожание проезда в Черкасской области в Каневском городском территориальном обществе стартовало 21 апреля, сообщают источники, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета после анализа экономических расчетов, предоставленных перевозчиками. Документацию они подготовили еще в марте 2026 г., указав на рост расходов в сфере перевозок.

Среди основных причин пересмотра тарифов называют удорожание горючего, смазочных материалов, запчастей, а также увеличение расходов на техническое обслуживание подвижного состава и оплату труда водителей и персонала.

После обновления стоимости билета одна поездка в городских автобусах стоит 20 гривен. Для школьников в период учебного года сохранили льготный тариф – 10 гривен.

В городском совете объясняют, что корректировка цен была необходима для поддержания стабильной работы транспорта и предотвращения сокращения рейсов.

Отдельно отмечается, что маршрутная сеть и график движения остались без изменений. Льготы для учащихся также продолжают действовать в полном объеме.

Местные власти добавляют, что изменения касаются исключительно стоимости билетов, а система перевозок продолжает работать в обычном режиме, несмотря на увеличение финансовой нагрузки на отрасль.

В обществе обещают в дальнейшем мониторить ситуацию с расходами перевозчиков. Вопросы тарифов в сфере перевозок остаются на контроле местных властей.

