Подорожчання проїзду в Черкаській області стало наслідком тривалого економічного аналізу, який проводили на місцевому рівні з урахуванням фінансового стану перевізників.

Подорожчання проїзду в Черкаській області у Канівській міській територіальній громаді стартувало 21 квітня, повідомляють джерела, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після аналізу економічних розрахунків, які надали перевізники. Документацію вони підготували ще в березні 2026 року, вказавши на зростання витрат у сфері перевезень.

Серед основних причин перегляду тарифів називають подорожчання пального, мастильних матеріалів, запчастин, а також збільшення витрат на технічне обслуговування рухомого складу та оплату праці водіїв і персоналу.

Після оновлення вартості квитка одна поїздка в міських автобусах коштує 20 гривень. Для школярів у період навчального року зберегли пільговий тариф — 10 гривень.

У міській раді пояснюють, що коригування цін було необхідним для підтримання стабільної роботи транспорту та запобігання скороченню рейсів.

Окремо наголошується, що маршрутна мережа та графіки руху залишилися без змін. Пільги для учнів також продовжують діяти у повному обсязі.

Місцева влада додає, що зміни стосуються виключно вартості квитків, а система перевезень продовжує працювати у звичному режимі, попри збільшення фінансового навантаження на галузь.

У громаді обіцяють надалі моніторити ситуацію з витратами перевізників. Питання тарифів у сфері перевезень залишаються на контролі місцевої влади.

