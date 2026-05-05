Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объединяет экономические причины и общественную реакцию.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине вступило в силу 1 мая, сообщает Politeka.

Жители будут платить 126,78 грн за кубометр водоснабжения и водоотвода.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 16 апреля. Новые расценки включают 54,42 грн за поставку воды и 72,36 грн за водоотвод.

По сравнению с предыдущими показателями роста существенным. В 2025 году жители платили 34,02 грн за поставку и 45,24 грн за отвод стоков. Общая сумма составила 79,26 грн за кубометр, поэтому повышение составило почти 60%.

В городском совете объясняют, что обновленные расчеты базируются на экономических показателях. За период с 2022 по 2026 год расходы в сфере водоснабжения выросли более чем в два с половиной раза, аналогичная ситуация и с водоотводом.

В то же время, население не будет покрывать полную себестоимость. Разницу между фактическими расходами и установленными тарифами — около 1,3 млн. грн. ежемесячно — будут компенсировать из местного бюджета.

Среди жителей общины решение вызвало разную реакцию. Часть людей выражает недовольство из-за высокой стоимости и качества воды. Некоторые жители отмечают, что ежемесячные счета могут достигать нескольких сотен гривен даже при умеренном потреблении.

Также раздаются замечания по накипи в воде и перебоям со снабжением. Отдельные горожане считают новые суммы избыточными по сравнению с другими городами.

27 апреля в Гайсине прошел митинг, во время которого участники передали обращение к городскому голове с требованием не повышать оплату.

