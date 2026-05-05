Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Гайсині набуло чинності з 1 травня, повідомляє Politeka.

Мешканці сплачуватимуть 126,78 грн за кубометр водопостачання та водовідведення.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 16 квітня. Нові розцінки включають 54,42 грн за постачання води та 72,36 грн за водовідведення.

У порівнянні з попередніми показниками зростання є суттєвим. У 2025 році жителі платили 34,02 грн за постачання та 45,24 грн за відведення стоків. Загальна сума становила 79,26 грн за кубометр, тож підвищення склало майже 60%.

У міській раді пояснюють, що оновлені розрахунки базуються на економічних показниках. За період із 2022 до 2026 року витрати у сфері водопостачання зросли більш ніж у два з половиною рази, аналогічна ситуація і з водовідведенням.

Водночас населення не покриватиме повну собівартість. Різницю між фактичними витратами та встановленими тарифами — близько 1,3 млн грн щомісяця — компенсуватимуть із місцевого бюджету.

Серед жителів громади рішення викликало різну реакцію. Частина людей висловлює невдоволення через високу вартість та якість води. Деякі мешканці зазначають, що щомісячні рахунки можуть сягати кількох сотень гривень навіть при помірному споживанні.

Також лунають зауваження щодо накипу у воді та перебоїв із постачанням. Окремі містяни вважають нові суми надмірними порівняно з іншими містами.

27 квітня у Гайсині відбувся мітинг, під час якого учасники передали звернення до міського голови з вимогою не підвищувати оплату.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у цьому випадку поєднує економічні причини та суспільну реакцію, що супроводжує зміни у сфері житлово-комунальних послуг.

