Дефицит продуктов в Днепропетровской области и общенациональная нехватка пчелопродукта в Украине влияют на внешние поставки и формирование цен, сообщают отраслевые эксперты, сообщает Politeka.

На рынке фиксируют временное сокращение объемов, что уже отражается на экспортных операциях и работе трейдеров. По оценкам участников отрасли, снижение может составить 10–20% от годовых показателей, а часть традиционных направлений сбыта оказывается под давлением конкуренции со стороны других стран.

Ситуация носит сезонный характер и связана с периодом между сбором урожая. Ожидается, что стабилизация придет ближе к концу лета, когда начнется новый производственный цикл.

По предварительным прогнозам, общий объем производства может колебаться в пределах 60-80 тысяч тонн, что соответствует уровню предыдущих лет. Окончательные показатели будут зависеть от погодных условий и состояния пасек.

Основная часть продукции обычно направляется за границу. Наибольшая доля приходится на европейский рынок, формирующий почти весь внешний спрос. Поэтому внутренние колебания сразу отражаются на международных контрактах.

В случае уменьшения предложения, импортеры обращаются к альтернативным поставщикам, среди которых страны Азии и Южной Америки. Это создает дополнительное давление на украинских производителей и изменяет структуру рынка.

Аналитики отмечают, что ценовая динамика напрямую зависит от объемов сбора. При благоприятных условиях стоимость остается стабильной, в то время как снижение производства приводит к его росту и сокращению продаж.

В результате отрасль находится в фазе временного дисбаланса, который должен быть компенсирован новым сезоном поставки.

Дальнейшая стабилизация рынка и дефицит продуктов в Днепропетровской области будут напрямую зависеть от объемов нового сбора и погодных условий в регионах.

