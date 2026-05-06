Дефіцит продуктів в Київській області на тлі глобальних кліматичних і логістичних факторів супроводжується різким подорожчанням зернових на світових ринках, зокрема пшениці, яка демонструє найшвидше зростання з початку року, повідомляє Politeka.

Ф’ючерсні контракти на біржі CBOT продовжують рух угору. Особливо помітне підвищення вартості твердої озимої культури (HRW), яка вже досягла пікового рівня з середини 2024 року.

Основним чинником експерти називають тривалу посушливу погоду в ключових аграрних зонах США, зокрема на Великих рівнинах. Додатковий тиск створює скорочення використання агрохімії в Австралії, де поєднання сухого клімату та обмеженого доступу до ресурсів зменшує площі посівів.

У Чорноморському басейні та частині європейських держав також фіксується нестача вологи, що впливає на врожайність і формує загальну напругу на ринку.

Аналітики відзначають, що окремий вплив мають логістичні та геополітичні чинники, які ускладнюють постачання добрив і підтримують ціновий тиск на агросировину.

На цьому тлі очікується скорочення площ під зерновими в Австралії у наступному сезоні до найнижчого рівня за кілька років через низьку рентабельність виробництва та ресурсні обмеження.

У результаті міжнародні ринки реагують підвищеною волатильністю, а продовольчі сегменти демонструють нерівномірну динаміку. Саме тому дефіцит продуктів в Київській області розглядається аналітиками як частина ширшого тренду, пов’язаного з погодними ризиками та перебудовою глобальних ланцюгів постачання.

Додатково ситуацію ускладнює нестабільність енергетичних маршрутів і зміни попиту з боку великих імпортерів, що впливають на баланс пропозиції та формування цін у різних регіонах світу.

