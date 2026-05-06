Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируется в начале мая 2026, передает Politeka.

По данным Минфина , отдельные категории демонстрируют резкий рост стоимости, свидетельствуют данные рыночного мониторинга.

Наиболее ощутимая динамика наблюдается в сегменте копченых изделий. Средняя цена колбасы типа «Брауншвейская» достигла 391,14 грн за 375 граммов. В апреле этот показатель составил около 345,52 грн. Таким образом, прирост превысил 116 грн. в месяц. За период цена менялась поэтапно — от 275 грн в начале до более 390 грн в конце.

В категории курятины ситуация остается более стабильной. Филе в среднем стоит 268,13 грн. за килограмм. В разных сетях стоимость колеблется от 219 до 326,50 грн. в зависимости от поставщика и формата продаж. За месяц прирост составил чуть больше одной гривны, что свидетельствует об относительно сдержанной динамике.

Говядина также демонстрирует постепенное повышение. Средний показатель для гуляша достиг 430,96 грн. за килограмм против 422,25 грн. в апреле. В розничном сегменте цены варьируются от 323,89 до 490 грн, что указывает на значительную разницу между торговыми сетями.

Эксперты увязывают такие изменения с затратами на производство, логистику и колебаниями спроса. Дополнительное влияние оказывают сезонные факторы и структура предложения, что по-разному сказывается на отдельных видах продукции.

В целом, подорожание мясных продуктов в Полтавской области носит неравномерный характер: резкий рост в переработанном сегменте сочетается со сдержанными изменениями в свежей продукции, что формирует смешанную ценовую картину на рынке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.