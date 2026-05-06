Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксують на початку травня 2026 року, передає Politeka.

За даними Мінфіну, окремі категорії демонструють різке зростання вартості, свідчать дані ринкового моніторингу.

Найбільш відчутна динаміка спостерігається у сегменті копчених виробів. Середня ціна на ковбасу типу «Брауншвейська» сягнула 391,14 грн за 375 грамів. У квітні цей показник становив близько 345,52 грн. Таким чином, приріст перевищив 116 грн за місяць. Протягом періоду ціна змінювалася поетапно — від 275 грн на початку до понад 390 грн наприкінці.

У категорії курятини ситуація залишається більш стабільною. Філе в середньому коштує 268,13 грн за кілограм. У різних мережах вартість коливається від 219 до 326,50 грн залежно від постачальника та формату продажу. За місяць приріст склав трохи більше однієї гривні, що свідчить про відносно стриману динаміку.

Яловичина також демонструє поступове підвищення. Середній показник для гуляшу досяг 430,96 грн за кілограм проти 422,25 грн у квітні. У роздрібному сегменті ціни варіюються від 323,89 грн до 490 грн, що вказує на значну різницю між торговими мережами.

Експерти пов’язують такі зміни з витратами на виробництво, логістику та коливаннями попиту. Додатковий вплив мають сезонні фактори й структура пропозиції, що по-різному позначається на окремих видах продукції.

Загалом Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області має нерівномірний характер: різке зростання у переробленому сегменті поєднується зі стриманими змінами у свіжій продукції, що формує змішану цінову картину на ринку.

