Украинцам показали плановые детальные графики отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 6 мая.

Графики отключения света в Полтавской области носят плановый характер из-за ремонтных работ, которые продлятся 6 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Украинцам показали плановые детальные графики отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 6 мая. Советуем заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать свои ежедневные дела.

С 08:00 до 16:30 часов выключат электричество из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения коснутся села Ковали по следующим адресам:

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36),

Яривська (б. 92а)

Центр

Червоногорянська (б. 17а)

С 08:00 до 16:30 часов исчезнет электричество в пгт.Чорнухы в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Обесточат следующие адреса:

Базарна (б. 6, 6А),

Богдана Вязовського (б. 1, 1а, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 9),

Богдана Хмельныцького (б. 2, 2ж, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 63),

Загорянська (б. 3, 4),

пров.Загорянськый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14а/1),

Злагоды (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 13, 29, 40, 42, 48),

Космонавтив (б. 1, 1 а, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Котляревського (б. 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73),

Коцюбынського (б. 3, 6),

Крывоноса (б. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 61),

Леси Украинкы (б. 1, 1а, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26),

пров.Леси Украинкы (б. 1, 2, 3, 4, 6),

Масленникова (б. 1, 1а, 2, 2А, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20),

Мележыка (б. 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 66, 66а),

пров.Мележыка (б. 61),

Мыру (б. 7, 9, 11, 17, 21, 23, 23А, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 113),

Молодижна (б. 25),

Незалежности (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Травнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19б, 19Г, 20, 21, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30),

пров.Травневый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20),

Центральна (б. 3, 3/2, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.