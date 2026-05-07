Подорожание проезда в Ровенской области стало следствием пересмотра тарифов в Сарнах, где исполком принял новую стоимость поездки в городских маршрутках на уровне 20 гривен, которая начала действовать с 1 мая, сообщает Politeka.

Решение обнародовали в пресс-службе Сарненского городского совета. Там отметили, что процесс сопровождался длительными переговорами между властями и перевозчиками, поскольку стороны имели разные подходы к расчетам стоимости перевозок.

Сначала транспортные компании предлагали значительно более высокий уровень оплаты — 26 гривен за поездку. По их подсчетам именно такая цифра соответствовала текущим расходам на содержание автопарка и выполнение рейсов.

В горсовете подчеркнули, что в результате удалось добиться компромиссного решения. Тариф в 20 гривен назвали минимально возможным для сохранения регулярного движения автобусов без резкой нагрузки на пассажиров.

Отдельно власти объяснили, что с момента предварительного пересмотра стоимости ситуация существенно изменилась. Тогда билет стоил 15 гривен и этот уровень был установлен еще в апреле 2025 года.

Среди ключевых факторов роста затрат называют горючее. Дизельное топливо подорожало с 54 до 88 гривен за литр, что дало прирост более 60%.

Также ощутимо изменились цены на запчасти. Импортные комплектующие стали более дорогими на 25–35%, что повлияло на обслуживание транспорта и регулярность ремонтов.

Дополнительной нагрузкой стало повышение минимальной заработной платы до 8647 гривен. Это автоматически увеличило расходы предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки.

В сообщении горсовета отмечается, что транспортные компании работают в сложных условиях. Из-за уменьшения количества пассажиров часть рейсов выполняется с минимальной загрузкой, но маршруты не сокращают, чтобы сохранить сообщение между районами.

В то же время во власти отмечают, что полная сохранность старого тарифа могла бы привести к остановке отдельных направлений и потере рабочих мест для водителей.

Таким образом, подорожание проезда в Ровенской области стало вынужденным шагом по поддержанию стабильности транспортной системы., которая продолжает работать даже в условиях экономического давления и роста расходов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Изменения в графике движения поездов в Ровенской области: что следует знать пассажирам